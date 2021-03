Melilli, positivi in aumento: il sindaco Carta "Tolleranza zero verso chi viola le regole"

Da venerdì è attiva a Melilli una task force per contrastare gli assembramenti e sanzionare chi, nonostante le raccomandazioni delle pubbliche autorità, continua a sottovalutare il rischio epidemia. Sul campo Polizia Municipale, Protezione Civile e le forze dell’ordine . La curva epidemiologia ha fatto segnare negli ultimi giorni un costante incremento a Melilli centro, mentre la situazione rimane sotto controllo a Città Giardino e Villasmundo.

Con Melilli centro con numeri al limite della zona rossa, il sindaco Carta ha lanciato un appello ai concittadini: “Siamo al fianco di tutti i cittadini, ma in questa fase non possiamo più consentire condotte che potrebbero compromettere la salute pubblica. Tolleranza zero verso i trasgressori. Il mio appello è indirizzato in particolare ai giovani, ma tutti devono fare la propria parte.”