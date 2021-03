Siracusa, 370 grammi di marijuana nello zainetto: 2 arresti

Avevano in uno zainetto 370 grammi di marijuana mente si trovavano in via Eumelo, a Siracusa. Una pattuglia delle Volanti, interevenuta ieri per una segnalazione di spaccio, ieri, li ha arrestati.

Si tratta di due stranieri: Fernando Mahamalage Anton Jagath Milroj, di 54 anni, dello Sri Lanka, e Iadahosa Uji, di 20 anni, nigeriano.

Lo zainetto con la marijuana era nascosto nella loro auto.

Per i due sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Sempre nell’ambito dei servizi antidroga, in via Santi Amato, sono state sequestrate 8 dosi di marijuana, 7 di cocaina e 19 di crack.