Augusta controlli anticovid: 30 sanzioni per 12.000 euro

Stretta nei controlli anticovid da parte dei Carabinieri ad Augusta: sono stati controllati bar ed attività di somministrazione e 409 persone. Di queste 30 sono state sanzionate, per un importo totale di circa 12.000 euro, poiché non rispettavano il divieto di circolazione tra le 22 e le 5 senza giustificato motivo operché non portavano con sé i previsti dispositivi di protezione individuale.

Durante i servizi di controllo e vigilanza, i Carabinieri hanno controllato su strada 473 persone e 182 veicoli contestando diverse violazioni al Codice della Strada, tra cui il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, la guida con telefono cellulare, la mancanza di copertura assicurativa, la guida di veicolo senza revisione periodica o senza mai aver conseguito la patente di guida.

Per quest’ultima violazione, in 3 sono stati denunciati poiché sorpresi nuovamente, nell’arco di un biennio, alla guida di veicolo senza aver mai conseguito la patente.

Le violazioni contestate raggiungono un importo di circa 19.000 euro; sono stati ritirati 8 documenti di circolazione e sottratti complessivamente oltre 50 punti dalle patenti di guida.