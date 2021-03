Canicattini Bagni, ispezione in casa di riposo: amministratore denunciato

Ispezione dei Carabinieri del Nas in una casa di riposo per anziani di Canicattini Bagni. Al termine dei controlli l'amministratore è stato denunciato per omessa comunicazione delle persone alloggiate nella struttura e per l’omessa predisposizione del documento di valutazione dei rischi, volto a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Contestualmente, i militari dell’Arma hanno riscontrato la mancata predisposizione di misure idonee a contenere la diffusione del covid e carenze nella dotazione organica di figure professionali, violazioni queste che saranno comunicate alla competente Autorità amministrativa.