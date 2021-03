Augusta, in due giorni quasi 30 positivi in più. Il sindaco Di Mare: "Così si rischia la zona rossa"

Quasi 30 positivi in più in soli due giorni ad Augusta, passata da 64 a 93, e il sindaco Giuseppe Di Mare sbotta: "Se si continua così, sabato rischiamo di essere in zona rossa". Lo dice senza mezzi termini in una diretta social dopo aver verificato, in un giro insieme alla Polizia municipale, in diversi punti della città il rispetto delle regole di contenimento del virus. E con disappunto ha verificato che a disattendere le regole sono ancora in tanti: mancato utilizzo della mascherina e assembramenti messi in atto da giovani e meno giovani.

"La stanchezza da parte di tutti - dice ancora il sindaco - non giustifica questi comportamenti. Forse qualcuno pensa che il nemico sia stato sconfitto, non è così. Stiamo monitorando e il quadro sta cambiando nuovamente. Secondo la soglia dell'ultimo Dpcm, se manteniamo questo trend per una settimana - dice - sabato saremo in zona rossa.

Lunedì - annuncia - convochero il Coc comunale, inviterò le forze dell'ordine a rafforzare i controlli anche se il punto non è questo. Dobbiamo rispettare le regole anche perché le varianti sono ancora più contagiose".

Poi l'invito alla vaccinazione definita dal sindaco "l'unico spiraglio di speranza": "Dobbiamo vaccinarci tutti - dice - Io lo farò quando sarà il mio turno".