Siracusa, ripulita l'area verde attorno al Monumento ai Caduti

L'area verde di Piazza Cappuccini, tutt'intorno al monumento ai Caduti d'Africa, questa mattina è stata ripulita dai militanti de La Foresta Che Avanza.

Armati di guanti, rastrelli, ramazze, punteruoli e sacchi hanno liberato il prato ai piedi del complesso monumentale, da cartacce, lattine ed oggetti vari.

"Speriamo possa servire da esempio di rispetto per gli spazi comuni - si legge in una nota - Il messaggio è rivolto anche a chi amministra questa città, per lo stato di decoro e pulizia che dovrebbe riservare a questa piazza, all'area a verde ed al suo monumento".