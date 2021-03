La prima volta in treno all'aeroporto di Catania: viaggio inaugurale

Inaugurata oggi la fermata di Catania Aeroporto – Fontanarossa, realizzata da Rete Ferroviaria Italiana.

Presenti alla cerimonia Giancarlo Cancelleri, Sottosegretario del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili; Marco Falcone, assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità; Salvo Pogliese, sindaco di Catania; Francesca Moraci, Consigliere di Amministrazione Ferrovie dello Stato; Nico Torrisi, Amministratore Delegato Sac Aeroporti di Catania.

Dotata di due binari – uno in direzione Bicocca e uno in direzione Catania Centrale-Messina – la stazione dispone di banchine lunghe 200 metri con marciapiedi alti 55 centimetri, per consentire ai viaggiatori un più agevole accesso ai treni. L'investimento è stato di 6,5 milioni di euro.

I treni collegheranno l’aeroporto al resto della Sicilia dalle 4:50 alle 22:42 (primo treno in arrivo 4:50, ultimo in partenza alle 22:42).

Da Siracusa, in circa un'ora e al costo di costo di 7,60 euro, si potrà raggiungere la nuova fermata da dove poi in navetta si arriverà fino allo scalo di Fontanarossa. Previste 11 corse al giorno, dalle 5.06 del mattino alle 19.25 con partenze ogni due ore circa.