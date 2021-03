Rosolini, rapine a passanti ed esercizi commerciali: 21enne in carcere

E' ritenuto essere l'autore di diverse rapine comoiuti a Rosolini ai danni di cittadini e di esercizi commerciali. Si tratta di un 21enne di origini marocchine, Noureddine Nadi, arrestato dai Carabinieri in concorso con un'altra persona in corso di identificazione, di due distinte rapine, la prima ai danni di una tabaccheria e di un supermercato.

Rapina, danneggiamento e lesioni sono quindi i principali reati che sono stati contestati all’uomo che, per ottenere denaro e altre utilità, non si limitava a sottrarre i beni, ma minacciava pesantemente le vittime. In un’occasione dopo le minacce, aveva mandato in frantumi il lunotto posteriore dell’auto di una delle sue vittime.

Le vittime hanno presentato denuncia e le successive indagini hanno indotto il sostituto procuratore Bono a chiedere ed ottenere dal Gip l’emissione di un ordine di custodia cautelare in carcere.

L’ordinanza è stata eseguita e Ndi è stato arrestato e rinchiuso nella casa circondariale di Cavadonna.