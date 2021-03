Augusta, danneggia un'auto in sosta: denunciato 24enne

Un 24enne di Augusta denunciato per il danneggiamento di un’autovettura parcheggiata in Piazza Risorgimento.

Il 27 febbraio scorso, l’auto si trovava in sosta e il giovane, dopo essere salito in piedi sul cofano lo danneggiava, frantumando il parabrezza.

Le indagini, svolte dagli investigatori del Commissariato megarese, che alla base del gesto non c'era alcuna motivazione, ma che il 24enne aveva scelto l'auto a caso non conoscendone il proprietario.