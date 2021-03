Siracusa, controlli anticovid: sanzionato ristoratore in Ortigia

Il proprietario di un locale in Ortigia sanzionato dalla Polizia nel corso di controlli anticovid effettuati a Siracusa. Sono state sanzionate anche altre 4 persone.

Nel complesso dei controlli sul territorio sono stati sottoposti a verifiche 275 persone e 290 veicoli anche con strumenti elettronici. 9 sono state le sanzioni al codice della elevate e 56 le autocertificazioni ritirate e controllate. Un uomo di 43 anni, sorpreso in Piazza Santa Lucia, in possesso di vari arnesi atti allo scasso, è stato denunciato così come un 29enne, sottoposto a limitazioni delle libertà personale, trovato assente ad un controllo ed un 21enne per oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.