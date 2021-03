Siracusa, al via la riqualificazione dell'isola spartitraffico di piazza Adda

Al via i lavori per la rigenerazione verde dell'isola spartitraffico di Piazza Adda, a Siracusa.

Il progetto, come rendono noto il sindaco Italia e l'assessore Gradenigo, prevede l'aumento della superficie drenante, l'eliminazione di tutti i pannelli pubblicitari, la creazione di un corridoio centrale a raso in corrispondenza dell'ingresso del parco e la messa a dimora di sei nuovi alberi di Brachychiton discolor che prenderanno il posto dei pini rimossi lo scorso anno.