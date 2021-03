Siracusa, Cna: "Nuove chiusure ma ristori sempre in ritardo"

"La scelta di porre in zona arancione la Sicilia dà l'ennesimo e forse definitivo colpo alle aziende della ristorazione, dei pubblici esercizi e dell'intera filiera primaria e secondaria".

Ad intervenire dopo la decisione di far ritornare la Sicilia in zona arancione è Innocenzo Russo, presidente provinciale di Cna Siracusa.

"Il ritorno delle chiusure - aggiunge Russo - lascia attoniti gli operatori che dopo aver guardato con stupore la crisi di governo, oggi registrano un ritardo insopportabile nell'adozione di misure a loro sostegno, così come nell'erogazione di quelle già messe in campo negli scorsi mesi. Nessun riscontro reale neanche da parte del governo regionale, con il presidente che aveva preso solenne impegno nel corso della sua apparizione in quel di Palazzolo Acreide - ricorda il presidente di Cna - adesso però, con la campagna di vaccinazione in evoluzione e lo scenario sempre più vicino di un miglioramento generale della situazione, non possiamo perdere di vista la necessità di salvaguardare moltissime imprese soggette a restrizioni e altrettante impegnate nella fornitura di materie prime e servizi.

Adesso ci aspettiamo concretezza e celerità - conclude - se così non sarà, se non si adotteranno cioè ristori veri e blocchi di imposte e adempimenti, si metterà a rischio seriamente la coesione sociale, dando uno schiaffo ai tanti piccoli imprenditori che hanno dato e stanno dando tutto per resistere."