Priolo, operativo il distaccamento dei Vigili del fuoco

Sarà operativo da lunedì 15 marzo il Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Priolo. A comunicarlo il Sindaco Pippo Gianni, che ieri ha ricevuto comunicazione da parte del Comandante provinciale, Michele Burgio.

Da lunedì sarà inviata, in ciascun turno di servizio diurno, una squadra dalla sede centrale, eventualmente integrata anche con personale degli altri Distaccamenti.

Nelle ore notturne l’area assegnata a Priolo sarà coperta dalla Sede centrale e dai Distaccamenti limitrofi.

Non appena completati gli interventi e le forniture in corso, comunque in occasione della prossima mobilità nazionale, si procederà, come ha fatto sapere il comandante Burgio, all’assegnazione del personale.

Il 9 marzo scorso il Comando provinciale ha preso in consegna l’immobile, chiedendo al Comune di Priolo la realizzazione di alcuni interventi manutentivi, che sono già cominciati. In questi giorni saranno inoltre completate le forniture di arredi e di apparecchiature da parte del Comando.