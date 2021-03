Priolo, trasporto riabilitativo: affidato a 3 cooperative

E' stato affidato a 3 cooperative, con la procedura dell’accreditamento, il “Servizio di Trasporto Riabilitativo e non solo…anche Sociale” a Priolo.

Ad usufruire del servizio, attivo per tutto il 2021, saranno i diversamente abili che hanno necessità di essere accompagnati presso un Centro di riabilitazione per ricevere le cure necessarie.

“L’obiettivo - ha detto il sindaco Pippo Gianni - è proprio quello di favorire gli spostamenti dei cittadini che non sono in grado di utilizzare i normali mezzi di trasporto e che saranno accompagnati con mezzi adeguati e assistiti da personale specializzato”.

“Anche quest’anno – ha affermato l’assessore alle Politiche Sociali, Diego Giarratana – puntiamo a tutelare le categorie più fragili come i diversamente abili”.