Siracusa, una lapide per ricordare le donne della Costituente

Una lapide per ricordare le 21 donne elette nella Costituente è stata scoperta stamattina al Foro siracusano dal sindaco, Francesco Italia, dal presidente del club Lions Host, Salvatore Di Benedetto, e da due studentesse della V-A sistemi informatici dell'istituto “Filadelfo Insolera”: sul tema, sotto la guida della professoressa Maria Bentivegna, la classe ha sviluppato il progetto che, assieme al club service, ha portato alla cerimonia conclusiva di oggi. Presenti, il primo vice presidente del distretto lionistico 108YB Sicilia, Franco Cirillo, e la dirigente dell'Insolera, Ada Maria Mangiafico.

“Ventuno guerriere – ha detto in sindaco Italia – che hanno lottato per donarci la nostra Costituzione e la nostra idea di Nazione. Siracusa non poteva non riconoscere l’alto valore sociale e istituzionale svolto da queste Madri. Dedicare loro uno spazio pubblico è una direzione chiara e precisa che vogliamo dare ai cittadini affinché le loro conquiste non rimangano soltanto qualcosa da ricordare”.

Il presidente Di Benedetto ha ricordato il lungo percorso avuto dal progetto, iniziato due anni fa da un'idea della professoressa Bentivegna e abbracciato dalla past president di Siracusa Host, Teresa Peluso. “È importante – ha concluso Di Benedetto – rendere pubblico il fondamentale contributo delle donna alla nostra Costituzione e alla nascita della Repubblica”.

Dopo la scopertura della lapide, interventi conclusivi della dirigente Ada Maria Mangiafico, che ha elogiato il valore didattico e civile dell'evento, rivolto a evidenziare l'impegno per una società migliore; e di Franco Cirillo, che ha ricordato una di queste costituenti, Maria Nicotra Fiorini, figli di una nobile famiglia di origini siracusane: "Fu medaglia d'oro come crocerossina. Chiuso nel '53 l'impegno in Parlamento, si dedicò per i diritti della lavoratrici all'interno del movimento femminile della Dc e promosse la solidarietà e la sussidiarietà in favore delle classi povere, due valori che ancora oggi i Lions tengono vivi. Ma Maria Nicotra Fiorini fu la prima donna presidente di una squadra di calcio, il Siracusa".