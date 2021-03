Da domani in treno da Siracusa all'aeroporto, chiesta l'attivazione della stazione di targia

Da domani sarà possibile partire da Siracsua in treno per raggiungere l'aeroporto di Catania. I biglietti sono già in vendita al costo di costo di 7,60 euro e il viaggio durerà quasi un’ora.

Dai consiglieri Cetty Vinci, Sergio Bonafede e Salvo Sorbello, già consiglieri comunali di Siracusa, arriva la richiesta di attivare la stazione di Targia, che si trova a poche centinaia di metri dal centro urbano.

"I vantaggi sarebbero numerosi - scrivono in una nota - i residenti nella zona alta potrebbero disporre di una valida alternativa, anche negli orari, rispetto ai bus; si tratta di una stazione costata ai contribuenti decine di migliaia di euro, dotata di biglietteria con marmi e impianto microfonico, ampio piazzale per il parcheggio, passerelle coperte e - concludono - quando fu realizzata, parecchi anni fa, si pensò di munirla di impianto elevatore per renderla accessibile alle persone con disabilità motoria o in carrozzina, che potranno così raggiungere l’aeroporto in maniera pressoché autonoma".