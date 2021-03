Siracusa, Libero Consorzio: dipendenti senza tredicesima e con lo stipendio di marzo a rischio

Mancato pagamento della tredicesima e a rischio lo stipendio di marzo per i dipendenti del Libero Consorzio di Siracusa.

Da qui la richiesta di chiarimenti che il segretario generale della Fp Cisl Ragusa Siracusa, Daniele Passanisi, ha avanzato al commissario straordinario.

“Le richieste della Cisl Fp relative alla mancata erogazione della tredicesima mensilità del 2020 – ha spiegato Passanisi – non sono state prese in considerazione dal commissario straordinario, se è vero che dopo oltre dieci giorni non abbiamo avuto alcuna risposta. A questo aggiungiamo la preoccupazione relativa al rischio per i dipendenti dell’ex Provincia di non avere certezza degli stipendi futuri, visto che quello di marzo è già in bilico, dal momento che l’art.8 della legge regionale 36/2020, che stabiliva lo stanziamento di 1 milione 500 mila euro per l’ex Provincia, è stato impugnato dallo Stato, con inevitabili difficoltà che andranno a ricadere sul personale dell’Ente”.

Passanisi ha lanciato un appello alla deputazione nazionale e regionale siracusana, affinché intervenga per garantire la copertura delle risorse necessarie al pagamento degli stipendi.