Siracusa, Casa Monteforte: Il Comune ottiene il sequestro giudiziario

Accolta dal Tribunale di Siracusa la richiesta di sequestro giudiziario, a favore del Comune, di alcune unità immobiliari del palazzo di via Picherali che, fino a qualche anno fa, ospitavano “Casa Monteforte”. Un privato ne rivendicava l’acquisizione per usucapione. Il Comune ne aveva chiesto la consegna, rivendicandone la piena proprietà perché le aveva ricevute in eredità dalla nobildonna Maria Monteforte con destinazione d’uso a fini sociali. Nello stesso provvedimento il sindaco viene nominato custode.

“In attesa della sentenza definitiva di merito - dichiarano il sindaco, Francesco Italia e l’assessore al Patrimonio Rita Gentile - l’Ordinanza riconosce il diritto del Comune a riappropriarsi di questa porzione di un suo bene. Un lascito testamentario voluto dalla donante con una destinazione di alto senso sociale quale l’assistenza a donne anziane ed in stato di bisogno".

Il Comune ha prodotto una corposa documentazione testamentaria da cui “deriverebbe, ad un sommario esame proprio di questa fase cautelare, la proprietà comunale degli immobili e la destinazione degli stessi al demanio comunale”. La decisione sulla custodia giudiziaria deriva invece dal ravvisato “periculun in mora” che la parte resistente pregiudichi “l’attuazione del diritto controverso ponendo in essere trasformazioni edilizie, come si evince da verbali di contestazione della Polizia municipale”.