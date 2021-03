Siracusa, anziana in ospedale: l'abitazione diventa deposito di droga

La padrona di casa, un'anziana signora da tempo era ricoverata in ospedale e qualcuno ha pensato bene di scardinare la porta d'ingresso e di utilizzare l'abitazione come deposito di droga.

La scoperta pè stata fatta dalla Squadra Mobile di Siracusa in via Algeri: i poliziotti si sono insospettiti perché la porta era scardinata e hano effettuato una perquisizione domiciliare. All'interno hanno rinvenuto e sequestrato 8 grammi di cocaina e 2,50 grammi di hashish, già suddivisi in dosi pronte per lo spaccio.