Portopalo, partita la zona rossa: Comune blindato per 2 settimane

Dalla mezzanotte di oggi Portopalo è zona rossa. Ieri pomeriggio incontro operativo in Questura nel corso del quale sono stati disposti i servizi di controllo del rispetto dell'ordinanza emessa dal presidente della Regione.

Entrato in vigore il divieto di accesso ed allontanamento dal territorio comunale e di circolare a piedi o qualsiasi mezzo pubblico o privato se non per motivi di salute, lavoro, necessità; sospesa l'attività didattica in presenza così come sospesi sono i servizi pubblici non ritenuti essenziali e le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione di generi alimentari e di prima necessità. Gli uffici comunali saranno chiusi, ad eccezione dei servizi essenziali ed indifferibili, fino al 26 marzo.

A ieri i contagi a paortopalo sono 33 e domani, sabato 13 marzo a Portopalo si terrà dalle 15 alle 19 una nuova sessione di tamponi rapidi in modalità drive in nell'area di attendamento della Protezione civile in contrada Cozzo Spadaro.

Intanto i consiglieri comunali di "Insieme" Rachele Rocca e Corrado Lentinello hanno chiesto al sindaco Montoneri che vengano attivate tutte le Associazioni di Volontariato nonché le Guardie Ambientali "per essere di supporto per le Forze dell’Ordine e avere un controllo ancora più capillare sul territorio e nelle segnalazioni di eventuali violazioni del lockdown".