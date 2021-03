Lentini, ampliamento discarica Grotte San Giorgio: parere negativo dell'assessorato Territorio e Ambiente

L'assessorato regionale Territorio e Ambiente esprime parere negativo alla variante urbanistica per l'ampliamento della discarica di Grotte San Giorgio a Lentini. A darne notizia è il sindaco Saverio Bosco: "Gran bella notizia per la nostra comunità, non siamo più soli. Oltre al "no" del Comune di Lentini, arriva il "no" dell’assessorato regionale Territorio e Ambiente. Adesso attendiamo anche gli altri enti".