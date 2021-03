Reddito e pensione di cittadinanza, oltre 43mila beneficiari in provincia di Siracusa

Sono oltre 43.000 coloro che durante la pandemia hanno percepito in provincia di Siracusa il Reddito e la Pensione di cittadinanza.

A renderlo noto sono i palamentari del M5S, Paolo Ficara e Stefano Zito sulla base degli ultimi dati dell’Osservatorio Statistico dell’Inps. Nel dettaglio sono stati 42.182 i cittadini che hanno beneficiato del Reddito di cittadinanza, per un totale di 17.078 famiglie, mentre 1.387 hanno usufruito della Pensione di cittadinanza (1.122 nuclei familiari) beneficiando di un importo medio mensile di 569 euro.

"Senza tali misure di contrasto alla povertà - sottolineano - di fronte alla crisi economica innescata dal Covid-19 la situazione sarebbe stata di gran lunga peggiore. Bisogna comunque migliorare ancora la misura per collegarla bene alle politiche attive del lavoro in quanto è la criticità emersa maggiormente in questi anni".

"A conferma della validità delle misure - aggiungono Ficara e Zito - è anche la volontà dell’attuale governo di rifinanziare il Reddito di cittadinanza per un miliardo in nuove risorse nel prossimo Decreto Sostegno per venire incontro alle famiglie in difficoltà. Ciò che la rende anche più efficace - evidenziano - è l'azione meritoria delle forze dell'ordine che contrastano l'erogazione della misura a chi non ne ha diritto, bloccando i furbetti per lasciare davvero a chi ne ha bisogno la possibilità di usufruirne”.

Numeri di rilievo anche per la misura del Reddito di emergenza, in provincia i beneficiari sono stati 15.557 per un importo medio erogato pari a 560 euro.