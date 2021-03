Siracusa, il Commissario straordinario approva il Bilancio di previsione 2021

Approvato dal Commissario straordinario in sostituzione del Consiglio comunale, il bilancio di previsione 2021 del Comune di Siracusa, che la giunta municipale aveva adottato il 31 dicembre 2020. Il termine previsto per l'adozione dello strumento finanziario era il 31 marzo.

“Il bilancio 2021– affermano il sindaco, Francesco Italia, e l'assessore al Bilancio e vice sindaco, Pierpoalo Coppa – è sicuramente uno strumento di emergenza, che risente delle gravi conseguenze della pandemia in corso, ma che ha concretamente affrontato questioni importanti per la città come gli interventi nel campo dei servizi sociali con una spesa complessiva di oltre 4 milioni di euro”.

Sono 7,8 i milioni di euro destinati alle politiche scolastiche: 4,2 per investimenti destinati a migliorare la sicurezza degli edifici scolastici e oltre 2 milioni per i beni e servizi.

“Gli investimenti – aggiungono – rappresentano il pilastro portante della programmazione 2021. Il totale delle previsioni riporta circa 30 milioni, comprese le attività di realizzazione in corso, la cui definizione è prevista entro la fine dell'anno. Nel dettaglio, oltre all'edilizia scolastica: 9,2 milioni per i trasporti e il diritto alla mobilità; 5,5 per gli obiettivi inquadrati come sviluppo sostenibile e tutela del territorio; per la tutela e la valorizzazione dei beni e delle attività culturali, circa 3,8 milioni; intorno a 1,9 milioni per i diritti sociali, le politiche sociali e la famiglia; per l’assetto del territorio e per l’edilizia abitativa circa 1,8 milioni ; infine, per manutenzioni stradali 1,5 milioni di euro circa”.