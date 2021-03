Campionati assoluti di Break dance, bronzo per il siracusano "Danger"

Terzo posto e medaglia di bronzo per il ballerino siracusano Davide Inserra, ai Campionati Italiani Assoluti di Break Dance che si sono svolti lo scorso 6/7 Marzo al Play Hall Palasport di Riccione.

Inserra, in arte "Danger", 12 anni a luglio, era all' esordio nella nuova categoria 12/15 anni. Questa nuova medaglia va ad aggiungersi al triplete conquistato lo scorso anno con l' oro nelle tre competizioni annuali: Assoluti, Italiani, Interregionali) nella categoria 8/11 anni.

A distanza di un anno dagli ultimi eventi, a causa della pandemia, la Federazione Italiana Danza Sportiva, ha permesso ai circa 200 ballerini, tra b-boy e b-girl, di esibirsi sul floor di Riccione a suon di beat, moves e freezer.