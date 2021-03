Siracusa, sabato 13 marzo esposizione straordinaria di Santa Lucia

Sabato prossimo, 13 marzo, ad un anno esatto dall’atto di affidamento a Santa Lucia in tempo di pandemia, la Deputazione della Cappella di Santa Lucia ha deciso un’esposizione straordinaria del simulacro della patrona di Siracusa nella Cattedrale per l’intera giornata.

Il programma prevede alle 7.30 l’apertura della nicchia. Le cinque chiavi necessarie per aprire la nicchia che custodisce il simulacro saranno consegnate al maestro di cappella Benedetto Ghiurmino da infermieri, medici o persone che hanno vissuto, sia pure in diverso modo, l’esperienza del covid 19. Alle 8 mons. Salvatore Marino, parroco della Cattedrale, celebrerà la messa.

Alle 17, i bambini della parrocchia, e comunque tutti i bambini che vorranno essere presenti, parteciperanno ad un momento di racconto della storia della vergine e Martine siracusana, anche attraverso le scarpette rosse e le reliquie della patrona.

Alle 18,30 l’arcivescovo mons. Francesco Lomanto presiederà la celebrazione eucaristica. Parteciperà alla messa il personale sanitario. La funzione sarà trasmessa in diretta sui canali social dell’Arcidiocesi, la pagina Facebook e il canale You Tube, e sulla pagina Facebook della Deputazione della Cappella di Santa Lucia. L’Ufficio di Pastorale della Salute ha invitato tutte le associazioni di volontariato della Pastorale della Salute a partecipare alla preghiera di mons. Lomanto per chiedere a Santa Lucia la protezione dal pericolo della pandemia. Dopo la messa la chiusura della nicchia.

Nell’arco della giornata ci sarà anche una raccolta alimentare curata da operatori della Caritas Diocesana per aiutare le tante persone che a causa della pandemia stanno sperimentando condizioni di gravi disagi economici.

“La preghiera insieme alla carità sull’esempio di Lucia – ha detto il presidente della Deputazione della Cappella di Santa Lucia, l’avv. Giuseppe Piccione -. Sarà un momento per ricordare insieme le troppe vittime della pandemia e per ringraziare chi ha aiutato e sta aiutando gli altri nel periodo di emergenza sanitaria. Le persone che raggiungeranno la Cattedrale per una preghiera alla patrona potranno portare anche una semplice busta di latte per dare un segno di concreto”.

Nel rispetto delle normative covid19 la capienza della Chiesa Cattedrale è di 100 persone. I fedeli saranno in fila, distanziati, attraverso un percorso delimitato, e potranno stazionare in piedi al massimo due persone all’interno della Cappella il tempo necessario per una preghiera. All’ingresso ed all’uscita ci sarà materiale igienizzante e i fedeli dovranno indossare la mascherina all’interno della Cattedrale. Saranno presenti i volontari per verificare l’osservanza delle disposizioni.