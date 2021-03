Siracusa, nomina delegati di quartiere: Granata "Svolgeranno il ruolo di cittadinanza attiva"

"Attraverso una sua trasparente determina il sindaco Italia non ha certo voluto riesumare una parvenza di circoscrizione uninominale ma ha semplicemente individuato 9 suoi delegati fiduciari che, a titolo assolutamente gratuito, agevoleranno il confronto tra i cittadini dei singoli nove quartieri e il sindaco stesso".

Così l'assessore Fabio Granata inerviene sul dibattito in atto dopo le nomine del primo cittadino.

"Si tratta di donne e uomini - spiega - che, essendo suoi delegati, a lui sono appunto legati da un patto fiduciario e solo insieme a lui dovranno svolgere il proprio ruolo di cittadinanza attiva per evidenziare le istanze dei quartieri della città (non delle vecchie circoscrizioni) all’attenzione del sindaco.

Questa personalizzazione delle scontro politico sulla figura di un sindaco legittimamente eletto dai siracusani - prosegue Granata - mi sembra non avere ragione di esistere. In una stagione delicata come quella che attraversiamo ci piacerebbe registrare contribuiti di proposta da parte delle forze politiche, proposte che - conclude - siamo disponibili a fare nostre e a portare avanti per perseguire il bene della città".