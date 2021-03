Siracusa, iniziative di Astrea per le famiglie in difficoltà: spesa sospesa e "Io dono"

L'associazione Astrea torna a rivolgere un appello ai siracusani a contribuire alla spesa solidale per sostenere chi è in difficoltà.

Si potranno lasciare derrate alimentari, prodotti per l'infanzia, per l'igiene personale e della casa nei carrelli solidali che è possibile trovare nei supermercati Eurospin di Scala Greca e via Columba, a Siracusa e di contrada Spalla a Melilli; al Crai Simpatia di via Giusto Monaco in Ortigia e di viale Regina Margherita 11-13

Inoltre si può aiutare, acquistando nei negozi che espongono la locandina “Io Dono” (macellerie, ortofrutta, cartolerie, bombolai, pizzerie, panifici, farmacie) e lasciando un prodotto o un buono"sospeso".