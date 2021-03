Sortino, approvato il progetto esecutivo di efficientamento energetico dell’asilo nido comunale

Approvato il progetto esecutivo per l’efficientamento energetico dell’asilo nido comunale di Sortino. L’intervento, il cui importo complessivo è pari a 256.058,62 euro è stato finanziato con i fondi del Po Fesr Misura 4.1.1 a seguito del bando dell’assessorato regionale all’Energia, finalizzato a promuovere l’eco efficienza e la riduzione dell’energia primaria degli edifici e delle strutture pubbliche. Il progetto ha già ricevuto il parere igenico sanitario e quello dell’Energy manager comunale e a giorni saranno avviate le procedure per l’affidamento dei lavori.

E prevista l'installazione del cappotto termico, la messa in opera di un sistema di automazione con tecnologia Bacs; la realizzazione di un impianto fotovoltaico, un impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria; la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con nuove lampade a tecnologia Led e la sostituzione del refrigeratore a pompa di calore.

“In questo modo - dice il sindaco Vincenzo Parlato - otterremo consistenti riduzioni della bolletta energetica e delle spese per la manutenzione degli impianti”.