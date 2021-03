Aifa sospende un lotto di AstraZeneca dopo "morti sospette" a Siracusa e Catania

A seguito della segnalazione di alcuni eventi avversi gravi, in concomitanza temporale con la somministrazione di dosi appartenenti al lotto ABV2856 del vaccino AstraZeneca, l'Agenzia italiana del farmaco Aifa ha deciso in via precauzionale di emettere un divieto di utilizzo di tale lotto su tutto il territorio nazionale e si riserva di prendere ulteriori provvedimenti, ove necessario, anche in stretto coordinamento con l'Ema, agenzia del farmaco europea.

Al momento non è stato stabilito alcun nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino e tali eventi.

L' Aifa "sta effettuando tutte le verifiche del caso, acquisendo documentazioni cliniche in stretta collaborazione con i Nas e le autorità competenti.

I casi "sospetti" sono quelli del militare in servizio ad Augusta, Stefano Paternò,43 anni, originario di Corleone, ma residente a Misterbianco, morto ieri mattina per un arresto cardiaco nella sua abitazione e che il giorno precedente si era sottoposto alla prima dose di vaccino dello stesso lotto a cui fa riferimento l'Aifa. Sul caso la Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia.

Dubbi anche sulla morte di Davide Villa, poliziotto dell’Anticrimine di Catania, deceduto alcuni giorni dopo aver ricevuto la dose.