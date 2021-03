Cassibile, villaggio per lavoratori stagionali: il Comitato dei residenti chiede un incontro al Prefetto

Dopo le proteste e i sit in, il Comitato dei cittadini che hanno firmato la petizione contro la realizzazione del villaggio per lavoratori stagionali stranioeri a Cassibile in contrada Palazzo, chiede di incontrare il prefetto, Giusi Scaduto.

"Abbiamo tutto l’interesse a collaborare per trovare soluzioni condivise - si legge nella richiesta - e crediamo di avere il diritto di far sentire le nostre proposte alternative per questo chiediamo al prefetto di voler incontrare una rappresentanza del comitato".