Siracusa, cartucce per pistola in un casotto su un terrazzo di via Italia 103

Munizioni per pistole rinvenute in un casotto in legno sul terrazzo di un palazzo di via Italia 103.

Si tratta 2 cartucce calibro 7,65 e di un bossolo di cartuccia dello stesso calibro.

Durante una verifica ad un arrestato domiciliare, gli agenti sono entrati nello stabile ed hanno controllato tutti gli anfratti presenti nelle scale, e vari manufatti presenti nel palazzo. Giunti sul terrazzo, in un casotto in legno dove si trovava un divano, su una mensola c’erano le due cartucce e, nel divano, due cellulari. A poca distanza dal casotto, a terra è stato poi trovato il bossolo. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato e sono in corso indagini per individuare a chi appartiene.