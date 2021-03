Carlentini, in casa 1,6 chili di marijuana: 31enne finisce in carcere

Nascondeva in casa, all'interno di un armadio in balcone, 1,6 chili di marijuana. Antonino Vecchio, 31 anni , sottoposto ai domiciliari per un furto aggrvatao, è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Cavadonna.

La droha è stata rinvenuta dai Carabinieri della Stazione di Carlentini, e dai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sicilia di Sigonella, durante un servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti

La droga era custodita in una busta in plastica, di quelle normalmente adoperate per la spazzatura ed era pronta per essere suddivisa in dosi. L’uomo aveva inoltre già preparato altre due confezioni della stessa sostanza, per un peso totale di 20 grammi, custodite in altrettante buste in plastica sigillate. Nella vendita al dettaglio avrebbe potuto fruttare oltre 20.000 euro.

I militari hanno anche sequestrato un sistema di video sorveglianza installato nell’appartamento con il quale monitorava l'eventuale arrivo delle Forze dell’Ordine.

La marijuana sequestrata è stata inviata presso il laboratorio analisi sostanze stupefacenti per l’esame qualitativo e quantitativo.