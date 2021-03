Nuovo ospedale di Siracusa, il 16 marzo il progetto vincitore

Mancano pochi giorni e sarà reso pubblico il progetto per la realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa.

Martedì 16 marzo, in seduta pubblica, nella sala conferenza dell'ospedale Rizza il Rup, Ing. Santo Michele Pettignano, procederà ad effettuare le ultime operazioni propedeutiche alla formazione della graduatoria provvisoria dei partecipanti e, quindi, all’individuazione del vincitore.

Al primo classificato andranno 115.000 euro; al secondo 25.000 e al terzo 20.000. Inoltre, agli autori di tutte le proposte meritevoli (primi cinque classificati più eventuali altre proposte meritevoli di menzione), sarà rilasciato un “Certificato di Buona Esecuzione del Servizio”, utilizzabile a livello curriculare, quale studio di fattibilità, sia in termini di requisiti di partecipazione che di merito tecnico, nell'ambito di procedure di affidamento di servizi di architettura e ingegneria.

La graduatoria definitiva sarà approvata dal Commissario, il prefetto Giusi Scaduto, solo dopo le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale (tra cui la liberatoria antimafia) e di idoneità professionale da parte sia del vincitore sia di tutti gli autori di progetti premiati e/o segnalati.