Siracusa, il Comune cambia rotta sul randagismo: potenziamento della sterilizzazione e svuotamento dei canili

Il Comune cambia strategia nella lotta al randagismo, un problema che pesa sulle casse comunali per 1 milione di euro l'anno con oltre 800 cani ricoverati nelle strutture convenzionate.

Due le strade individuate dall'amministrazione comunale per invertire la tendenza: "Bisogna puntare - dichiara l'assessore Cosimo Burti - sul potenziamento della sterilizzazione e sullo svuotamento dei canili, interrompendo il meccanismo di ingresso che è sicuramente, in questo momento, molto più veloce di quello dell'uscita".

Da qui la pubblicazione di un bando per l'acquisizione della manifestazione di interesse da parte di associazioni animaliste e protezioniste iscritte all'albo regionale per la stipula di un protocollo d'intesa.

L'accordo prevede che le associazioni debbano occuparsi, in collaborazione con la Polizia municipale, del censimento dei cani randagi, del trasferimento periodico dei cani di proprietà del Comune dai rifugi convenzionati nelle strutture dell'associazione così da favorirne l'adozione, oltre all'effettuazione di 5 campagne di sensibilizzazione finalizzate alla promozione dell'adozione dei randagi recuperati sul territorio e ospiti nei rifugi, alla microchippatura e alla sterilizzazione oltre che alla diffusione della cultura del rispetto e della tutela degli animali.

L'amministrazione comunale si occuperà dell'inserimento del chip e della sterilizzazione dei cani vaganti e riconoscerà un costo giornaliero per ogni cane preso in carico dall'associazione: 2,50 euro per il mantenimento, 3 euro per la gestione di animali lattanti fino al 40 giorno di vita. Tutti i rimborsi saranno dovuti fino ai 4 mesi di età, trascorsi i quali i cuccioli saranno a carico dell'associazione; 50 euro per i cuccioli di cani adottati di massimo 12 mesi, 100 euro per i cani adulti.

Il protocollo sarà valido per un anno; le istanze delle associazioni animaliste interessate dovranno pervenire entro le 12 del 15 aprile.