Portopalo è zona rossa dal 12 al 26 marzo. L'ordinanza di Musumeci

Portopalo è tra le 5 nuove zone rosse istituite in Sicilia da un'apposita ordinanza del Presidente della Regione, Musumeci.

L'annuncio, nella tarda serata di ieri, via social dal sindaco Gaetano Montoneri.

Portopalo sarà zona rossa dal 12 al 26 marzo compreso.

"Ringrazio il presidente Musumeci, l’assessore regionale alla sanità Ruggero Razza dice Montoneri - per la risposta tempestiva alla nostra istanza formalizzata questa mattina e l’Asp per la fattiva collaborazione".

A ieri a Portopalo si contano 28 positivi e 21 in quarantena fiduciaria. Ma il numero, come ha detto il primo cittadino, è destinato a salire.

Le altre località poste in zona rossa in Sicilia sono Altavilla Milicia e San Mauro Castelverde, nel Palermitano; Montedoro, in provincia di Caltanissetta; Raffadali in provincia Agrigento.