Siracusa, Movimento Orgoglio Partite Iva: sale la mobilitazione. VIDEO

Il Movimento Orgoglio Partite Iva torna a farsi sentire per una nuova mobilitazione. Due i temi sui quali il movimento sollecita l'intervento del presidente della Regione, Musumeci. Il primo è quello delle preannunciate nuove restrizioni per tutta l'Italia, proprio nel momento in cui in Sicilia in base ai numeri sembrerebbe avviarsi verso la zona bianca; il secondo è richiesta di un tavolo tecnico urgente con il presidente Musumeci per parlare di Fondi di perequazione e di investimento.

Le ragioni spiegate dal coordinatore del Movimento Orgoglio Partite Iva della provincia di Siracusa, Enzo Monello.