Siracusa, Premio Letterario Vittorini: invio opere entro il 20 aprile

In moto la macchina organizzativa dell’edizione 2021 del Premio Letterario Nazionale Elio Vittorini e del Premio per l’editoria indipendente Arnaldo Lombardi.

Per il Premio Vittorini, destinato ad un’opera di narrativa pubblicata dal mese di aprile 2020 al mese di marzo 2021, il termine assegnato alle case editrici per la presentazione delle opere scadrà il 20 aprile 2021 (farà fede il timbro postale). Possono partecipare al Premio opere di autori italiani viventi non esordienti.

La commissione giudicatrice selezionerà entro il mese di giugno tre opere finaliste tra le quali verrà individuata quella vincitrice. Nell’ottica di stimolare i giovani alla lettura è stato anche istituito un Comitato nazionale di lettori che sarà composto, per questa edizione, da studenti dell’ultimo anno dei Licei classici segnalati direttamente dagli Istituti scolastici. Questo Comitato esprimerà – in via telematica e cumulativamente, a maggioranza, fra le tre opere finaliste – un proprio voto che andrà a sommarsi a quelli della commissione giudicatrice, per la scelta del vincitore del Premio Vittorini 2021 al quale andrà un assegno di 3mila euro.

Anche quest’anno al Premio Nazionale Elio Vittorini è affiancato il Premio per l’Editoria Indipendente Arnaldo Lombardi – in omaggio all’editore siracusano di adozione che fu tra gli ideatori del Premio Vittorini – destinato alle case editrici indipendenti che abbiano un catalogo di almeno 20 pubblicazioni di carattere storico e letterario. Le case editrici partecipanti dovranno far pervenire entro e non oltre il 30 maggio le candidature assieme al catalogo e ad una scheda di sintesi illustrativa delle attività svolte.

La cerimonia di consegna del Premio Nazionale di Letteratura Elio Vittorini e del Premio per l’Editoria Indipendente Arnaldo Lombardi si svolgerà a Siracusa sabato 4 settembre.