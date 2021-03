Melilli, contagi nelle scuole: si chiudono 4 plessi

Significativo aumento dei contagi da covid in alcune scuole a Melilli, tanto da indurre l'amministrazione comunale a chiudere alcuni plessi, nello specifico il Don Bosco, il Giacomo Matteotti di via Matteotti, il Giulio Emanuele Rizzo e la Costanzo.

Sul tema questa mattina si è svolto, in Comune, un tavolo tecnico d’emergenza al quale hanno partecipato, oltre al sindaco Giuseppe Carta, il Disaster Manager della Protezione Civile, Gaetano Albanese, il comandante della polizia locale e Covid manager dell’ente, Claudio Cava, il consulente del sindaco, Remo Ternullo, gli esponenti delle forze dell’ordine ed i rappresentati di tutti i plessi della scuola di Melilli centro.

“I dati delle ultime ore - dichiara Giuseppe Carta - ci mostrano un ripresa della curva epidemiologica per quel che riguarda Melilli centro, mentre nelle frazioni assistiamo ad un andamento opposto. Da qui la decisione, presa dopo un attento confronto con i genitori, con gli insegnanti e con le istituzioni, di chiudere i 4 plessi. Tutti gli altri - chiarisce il sindaco Carta- resteranno regolarmente aperti, perché al loro interno non sono stati riscontrati casi di contagio tra gli alunni, il personale docente, amministrativo e i collaboratori scolastici. Mi rivolgo ai miei concittadini - conclude - ricordando loro di non abbassare la guardia e di prestare attenzione alle semplici regole per evitare il contagio. La prevenzione è l’arma più efficace per salvaguardare se stessi ed i propri cari”.