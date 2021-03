Priolo, ex cinema Italia: consegnati i lavori di demolizione

Consegnati ieri alla ditta appaltatrice i lavori di demolizione dell’ex Cinema Italia, a Priolo. Gli interventi prenderanno il via nei prossimi giorni e si concluderanno al massimo entro 5 mesi.

“L’edificio – ha ricordato il sindaco Pippo Gianni – presenta da anni un forte degrado strutturale e problemi di natura igienico-sanitaria, che si ripercuotono anche nelle zone adiacenti. Il progetto di abbattimento apre una stagione nuova che vedrà la realizzazione in quest’area di una struttura multiservizi per i cittadini.”.

“Finalmente – ha commentato l’assessore ai Lavori Pubblici, Tonino Margagliotti - si raggiunge questo agognato risultato, l’abbattimento dell’ex Cinema Italia. Un edificio ammalorato e mai manutenzionato, acquistato dalla vecchia amministrazione. La demolizione va nella direzione del miglioramento delle strutture urbane ai fini sociali. Il piano di sicurezza e coordinamento – ha aggiunto - è stato dotato di uno specifico piano di demolizioni che individua fasi specifiche per ogni parte da demolire, particolari aree recintate e isolate dal contesto urbano, aree di posizionamento delle macchine a supporto della demolizione e un sistema di abbattimento delle polveri, con cannoni nebulizzanti, durante la fase di abbattimento dell’edificio. Insieme ai Vigili Urbani e al Dirigente Scolastico, Enzo Lonero, in funzione dell’avanzamento del piano di demolizione – ha concluso Margagliotti - sarà coordinato lo smistamento degli studenti e del personale scolastico su altre uscite rispetto a quelle attualmente impegnate”.