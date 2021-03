Siracusa, 308mila euro per il recupero del Teatro di Verdura

Il Teatro di Verdura delle Latomie dei Cappuccini sarà riqualificato grazie ad un finanziamento nell’ambito del Pac, il Programma di azione e coesione della Sicilia. Il progetto, presentato dal Comune nel 2019, come da proposta del Consiglio comunale, potrà contare su poco meno di 308mila euro e costituisce una parte del progetto di riqualificazione delle Latomie dei Cappuccini, pari a 850mila euro, per il quale sono stati presentati altri progetti esecutivi nell’ambito di Agenda Urbana.

"Sarà possibile recuperare alla sua piena fruizione uno dei luoghi simbolo della cultura cittadina, quel Teatro di Verdura che - dichiarano il sindaco, Francesco Italia, e l’assessore alle Politiche culturali, Fabio Granata - negli anni a cavallo tra il 1960 ed il 1970 è stato uno spazio teatrale e concertistico. Il pieno recupero del sito, che ubicato sotto il giardino di Villa Politi è un altro proscenio all’aperto nella disponibilità del Comune, permetterà al contempo una rigenerazione delle Latomie dei Cappuccini come luogo di cultura. Esso infatti si inserisce ed armonizza con gli altri che lo circondano, quali il borgo di Santa Lucia o la pista ciclabile, diventando quindi un ulteriore percorso attrezzato da offrire ai turisti”.

Il progetto prevede la realizzazione di un palcoscenico in legno di 200 metri quadrati ed una platea da 570 posti, con quattro vie di accesso ed esodo sempre illuminate, ed un proprio gruppo elettrogeno. Tra i servizi previsti anche un ascensore per la piena accessibilità del sito.