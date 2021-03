Avola, minacce alla ex moglie: divieto di avvicinamento a 48enne

Divieto di avvicinamento per un 48enne di Avola. Il provvedimento, emesso dal tribunale di Siracusa, è stato notificato ieri sera da agenti del commissariato. L’uomo non si rassegnava alla separazione e da tempo perseguitava la ex moglie con messaggi e minacce.

La misura cautelare impone all'uomo il divieto di avvicinamento alle ex moglie, alla sua abitazione e ai luoghi frequentati dalla donna, con prescrizione di mantenersi ad almeno duecento metri di distanza oltre che il divieto di comunicare con la donna con qualsiasi mezzo, anche telefonico.