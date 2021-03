Noto, furto di recinzione metallica da un immobile in costruzione: denunciati

Sono accusati di furto e porto di oggetti atti ad offendere in concorso. Si tratta di due avolesi di 65 e 46 anni

Gli agenti sono intervenuti ieri mattina in contrada Cozzo Tondo per la segnalazione di due persone sospette all’interno di una proprietà in costruzione. Sul posto è stato trovato un autocarro con una persona intenta a trasportare sul mezzo due rotoli di recinzione metallica mentre l’altro, nella veranda dell’immobile, accantonava altri rotoli. Alla vista dei poliziotti, i due hanno tentato invano la fuga. Poi hanno provato a giustificare la loro presenza dicendo di essere stati autorizzati a prevlevare il materiale ferroso, cosa poi smentita dal proprietario.

Da qui la perquisizione del mezzo, a bordo del quale sono stati trovati, nscosti sotto il sedile, numerosi oggetti atti allo scasso (9 palanchini, 2 cesoie, 1 ascia con manico in legno di 50 centimentri, 4 mazze in legno e 4 scalpelli).

I due, che avevano già precedenti specifici, sono stati denunciati.