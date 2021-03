Etna, nuovo parossismo dal cratere di Sud-Est

Nuovo episodio eruttivo parossistico al cratere di Sud-Est dell'Etna nella serata di ieri 9 marzo. l

"L'attività - si legge in una nota di Ingv Vulcani - ha raggiunto la fase di fontane di lava fra mezzanotte e le ore 01:00 (ore locali) del 10 marzo. Si è formata una colonna eruttiva alta diversi chilometri, che è stata spinta dal vento in direzione est-nordest, con conseguenti ricadute di cenere e lapilli in zona Mascali-Fiumefreddo. Una colata lavica si è espansa dal lato orientale del Cratere di Sud-Est in direzione della Valle del Bove, raggiungendo una quota di circa 1800 metri. Un altro trabocco, più piccolo, è avvenuto dalla "bocca della sella", sul lato sud-occidentale del cratere.

L'attività di fontane di lava è cessata alle 4:30, ed è stata seguita da modeste emissioni di cenere, che si sono concluse intorno alle 7".