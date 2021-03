Siracusa, "Mitofagie tra Grecia e Sicilia": incontro con Sergio Grasso

Venerdì 12 marzo alle 18,30, in diretta sulla pagina Facebook dell’Istituto Nazionale del Dramma Antico, il ciclo di incontri Antichi pensieri, ospita Sergio Grasso, food writer, autore teatrale e antropologo alimentare, noto al pubblico televisivo come “gastrosofo” per la ventennale attività di divulgatore della storia del cibo, della cucina e del gusto in programmi Rai e reti private.

A dialogare con Grasso sul tema Mitofagie fra Grecia e Sicilia sarà il Sovrintendente della Fondazione Inda Antonio Calbi.

Nelle narrazioni mitologiche, divinità, eroi, guerrieri immortali, fauni e sirene inventano cibi, si umanizzano cucinando e mangiando o si relazionano con un frutto, una pianta o un animale.