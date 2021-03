Morto un militare in servizio ad Augusta vaccinato contro il covid. Verifiche in corso

Verifiche in corso sulla morte di un militare in servizio ad Augusta ma residente in provincia di Catania, dopo la somministrazione del vaccino anti covid.

La notizia è stata diffusa da Live Sicilia: secondo quanto scrive il quotidiano l'uomo, 43 anni, in buona salute è morto circa 15 ore dopo aver ricevuto la prima dose del vaccino nella notte tra lunedì e martedì. Prima la febbre forte e poi la situazione sarebbe precipitata fino al decesso.

Dalle notizie apprese da SiracusaPost.it il 43enne prestava servizio all'Arsenale militare.

Adesso sono in corso tutte le verifiche del caso e secondo quanto riferito dal commissario anticovid, Pino Liberti a Live Sicilia: "Non ci sono evidenze che correlino il decesso con il vaccino”.

La procura di Siracusa ha disposto l'esecuzione dell'autopsia per accertare le cause della morte.