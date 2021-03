Chile Open, Caruso: "Sulla terra non è andata come mi aspettavo"

Dopo la sconfitta rimediata contro Carballes Baena nel primo turno del Chile Open, Salvatore Caruso ha analizzato così la propria prestazione: “Sarei bugiardo se dicessi di essere soddisfatto dei due tornei sudamericani disputati sulla terra. Ci aspettavamo di più. Siamo venuti qui con tanta consapevolezza e convinti di essere protagonisti su una superficie su cui storicamente ho buone sensazioni e gioco bene. Purtroppo non è andata come immaginavamo. Sto facendo fatica a ritrovare il mio tennis. Periodi come questo mi capitano durante l'arco dell'anno. Dovrò saper gestire il momento nel migliore dei modi e cercare di rimanere concentrato nel prosieguo della stagione interpretando le ultime due sconfitte come una pausa in un percorso che spero migliori nell'immediato già a partire dal torneo successivo. Dalla prossima gara tornerò a giocare sulla superficie che tanto mi ha dato nell'ultimo periodo, specie sotto il profilo delle sensazioni. Sono fiducioso di ritrovare il mio tennis".