Il siracusano Alessio Bianca nel corpo di ballo del programma "Non sono una signora"

Il siracusano Alessio Bianca, insegnante e ballerino di break dance, nel corpo di ballo della trasmissione di Rai 1 "Non sono una signora" dedicato a Loredana Berté. Bianca in arte Alis è ormai inserito appieno nel panorama artistico italiano.

Il programma, condotto da Alberto Matano, andrà in onda stasera alle 21 su Rai 1 e ripercorrerà le tappe più importanti della più celebre "Regina del Rock italiano". Ospiti della serata artisti come Zucchero, Asia Argento, Gaetano Curreri, Giusy Ferreri, Clementino e Boomdabash.