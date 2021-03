Priolo, consegnato il distaccamento dei vigili del fuoco

Consegnato questa mattina il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Priolo alla presenza del Comandante provinciale, Michele Burgio, del sindaco Pippo Gianni, del vice sindaco, Maria Grazia Pulvirenti, degli assessori Margagliotti e Giarratana. A benedire i locali Don Marco Politini.

“Siamo contenti ed onorati – ha detto il Comandante Burgio - di poter dare un contributo anche in questo territorio, dove sono presenti diverse componenti di rischio, in particolare quello industriale. Dietro l’apertura – ha concluso il Comandante provinciale - c’è un grande lavoro di squadra; nonostante le difficoltà, che come tutte le Pubbliche Amministrazioni riguardano la carenza di organico e di mezzi, faremo del nostro meglio per rendere il distaccamento operativo già dai prossimi giorni. Sarà un percorso graduale, fino ad arrivare ad una piena operatività, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno”.

Il sindaco Gianni ha parlato di un grande traguardo per la comunità, ringraziando tutti coloro che si sono spesi per la sistemazione dei locali.

“Si afferma in questo modo – ha detto l’assessore ai Lavori Pubblici, Tonino Margagliotti - il concetto di crescita della città; il distaccamento dei Vigili del Fuoco a Priolo è infatti un elemento fondamentale per la sicurezza del territorio”.

Anche il Dirigente della Protezione Civile, Gianni Attard, ha sottolineato l’importanza di avere un distaccamento a Priolo. “Con la presenza dei Vigili del Fuoco – ha detto - insieme al Corpo di Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, si chiude la presenza sul territorio di tutte le Forze dell’Ordine, che da sempre collaborano con la Protezione Civile”.