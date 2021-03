Siracusa, l'ultimo saluto a Pippo Cortese: era uno dei ragazzi della "Speciale"

Pippo Cortese sarà ricordato a Siracusa come uno dei poliziotti della "Speciale", la squadra della Mobile della Questura che negli anni bui della lotta alla criminalità organizzata nel capoluogo, tra gli anni '80 e '90, ha lavorato duro e senza cercare a tutti i costi il protagonismo. C'era un nemico da combattere e lo si faceva in silenzio ma con determinazione. Pippo Cortese era tra loro: serio, professionale sul lavoro, a tratti duro ma concreto.

Se n'è andato senza preavviso alcuno, stroncato da un infarto che lo ha colto di sopresa senza dargli possibilità alcuna di reazione, lasciando sbigottiti quanti fino al giorno prima l'avevano incontrato e avevano scambiato quattro chiacchere con lui. Ormai era in pensione e la sua nuova passione era quel nipotino di cui era tanto innamorato.

Inumerevoli i messaggi di cordoglio sui social per la famiglia, affranta dalla grave perdita.

Oggi i funerali alla chiesa di santa Rita: presenti gli altri ragazzi della "Speciale" che hanno portato a spalla dall'altare all'auto (l'emergenza covid non ha consentito oltre) il loro collega-amico, compagno di tante avventure, per salutare il suo ultimo viaggio.