Giornata dei beni culturali, i nuovi percorsi del Parco archeologico

Il sindaco Francesco Italia e la giunta visiteranno domani il Parco Archeologico. L'occasioneè data dalla celebrazione della “Giornata dei beni culturali in onore di Sebastiano Tusa”. Ai rappresentanti dell'amministrazione comunale saranno illustrati i lavori effettuati all'interno del sito, resi possibili dalla recente autonomia del Parco.

Fabio Granata, assessore alla Cultura e autore della legge sui Parchi archeologici, esprime “Grande soddisfazione per la rinascita del Parco archeologico di Siracusa grazie alla sua piena autonomia. Un risultato che ha radici lontane, che ho avuto l’onore di condividere con Sebastiano Tusa e che domani ricordiamo. La presenza della Giunta al completo rappresenta simbolicamente la centralità del Parco per la crescita culturale e sociale di Siracusa e, in prospettiva, di tutte le città che condividono questa bellissima area culturale che attraversa il SudEst”.

Per il sindaco, Francesco Italia “Si concretizza un altro tassello di rinascita della nostra città, un tassello fondamentale sia per i viaggiatori che lo visiteranno ma anche per tutti i cittadini che potranno viverlo come una grande riserva paesaggistica e ambientale, intrisa dai “segni” della nostra storia”.